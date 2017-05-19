中菲南海問題磋商機制今日展開

中國大陸主張南海主權的「九段線」示意圖。(圖/黃以謙、周凡鈺 製作)

中國大陸與菲律賓今天(19日)下午針對南海問題展開首次磋商，預計油氣資源共同開發等議題為此次討論主軸。

大陸外交部對外公布，中菲南海問題磋商19日下午在貴州省會貴陽市舉辦，會後還將召開共同記者會。大陸外交副部長劉振民在會前指出，中菲南海問題磋商機制是一個定期機制，並非經過一次會議就能達成共識。

劉振民還強調，中菲磋商的議題範圍很廣，包括海上合作等面向；就中方立場而言，希望能對油氣資源搞一些共同開發。

(中時電子報)