疑靜電觸發易燃氣體 印刷工廠失火4傷

印刷工廠2樓遭火舌肆虐，印刷器具、原料桶全被濃煙燻黑。（王文吉翻攝）

印刷工廠堆放大量易燃性原料，幸好封存得宜，未遭火勢波及。（王文吉翻攝）

當時泰籍勞工正在攪拌溶劑，疑攪拌不慎，遇到靜電火花觸發，引起燃燒。（王文吉翻攝）

消防隊員獲報到場，協助廠方撲滅火勢。（王文吉翻攝）

台中市大雅區一家印刷工廠午間傳出火警，火舌自廠房2樓竄出，當時正在攪拌原料桶的泰籍員工首當其衝，全身50%面積有2至3度燒傷，其他員工見狀急忙拿滅火器滅火，過程中有3人吸入性嗆傷， 身體不適送醫。消防人員到場後迅速撲滅火勢，確切起火原因待調查。

台中市消防局第一大隊指出，今天中午時分接獲民眾報案，指稱大雅一處工廠失火，火舌濃煙從2樓鍋爐竄出。大雅、豐原、神岡及四平分隊獲報到場，火勢已由員工持滅火器控制，正在實施排煙，5分鐘內協助廠方撲滅。

消防人員現場了解，懷疑是37歲泰籍男員工進行油漆與二甲苯溶劑混合時，疑攪拌不慎、比例失準，造成易燃氣體濃度過高，遇到靜電火花觸發，引起燃燒。

37歲泰籍男員工遭瞬燃火勢燒傷，送往台中榮總救治。消防局指出，火調人員在現場製作火災相關資料時，另有3名員工表示從廠內逃生時造成身體不適，由救護車一併送往清泉醫院救治， 所幸3人意識清楚，無生命危險。

台中榮民總醫院指出，泰籍男員工到院時，全身50%面積有2至3度燒傷，傷勢分佈於四肢、背、臀及頭部，疑似吸入性嗆傷插管，仍在加護病房救治。目前生命跡象穩定。

(中時)