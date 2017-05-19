遠雄博物館贈積木給北港國小 助地方美感教育

北港國小學童開心的拿著積木和校長劉國華、館長游冉琪合影。（人文遠雄博物館提供）

人文遠雄博物館日前舉辦「觸動奇積」積木特展，曾在過年期間創下近10萬人特潮，近日博物館將展出的樂高積木全數送給汐止北港國小，引發全校學生為之風靡，開創館校合作佳話。

人文遠雄博物館館長游冉琪表示，博物館開館以來一直與汐止在地學校合作，舉辦美術展及教育活動，希望透過博物館的平台將藝術理念傳遞給下一代；也樂見北港國小推動美感教育與創客教育，增加創意素材，豐富教學資源。

北港國小校長劉國華表示，學校將博物館捐贈的3萬片積木搭配課程使用，並成立創作空間，激發學生創意完成個人作品，期許學生能將藝術與科技結合，成為優秀的「北港小創客」。

(中時)