響應世界環境日 中市環保劇場5／22開放報名
為響應世界環境日，台中市政府環保局將於6月4日上午10時在道禾六藝文化館舉辦「世界環境日－守護台中的天空，減碳作伙行」環境教育戶外劇場活動，邀請105年環保戲劇競賽台中市初賽優勝隊伍演出環境保護相關議題，如空汙及災害防救等，採網路報名，時間自5月22日起至5月31日止。
環保局長白智榮表示，近年來空氣品質已成為全民重視的環境議題，市府制定多項防制空汙政策，包含成立「空氣汙染減量工作小組」、施行86項空氣汙染管制作為，聯合市府各局處力量解決空汙問題，PM2.5已從103年27.0微克/立方米、104年23.5微克/立方米，降到105年22.8微克/立方米，將朝國家空氣品質標準15微克/立方米目標努力。
透過戶外環保劇場舉辦有趣的戲劇表演，將邀請105年環保戲劇競賽台中市初賽優勝隊伍，包括后里區育英國小、北屯區新興國小、晶采歌仔戲曲社、燈籠魚戲劇社及在地五洲園掌中劇團熱鬧演出，期盼民眾看戲之餘，對於空汙防制及環境保護等知識有進一步了解，並身體力行一起對抗空汙及學習友善對待我們生存的環境。
(中時)
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