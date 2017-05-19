金山成立護魚隊　守護重和溪更有力

金山區公所號召里民、志工組成全新護魚隊，區長陳國欽（左）與護魚隊長簡文寬共同揮旗，象徵護魚隊成立。（新北市金山區公所提供）

重和溪今年3月公告封溪護魚，地方成立護魚巡守隊定期巡邏重和溪。（新北市金山區公所提供）

金山重和溪今年3月公告實施封溪護魚，金山區公所近日招募當地里長、志工組成護漁志工隊，並進行成立大會；區長陳國欽親自頒授錦旗，公所也購買巡守背心、防水相機、防油滑雨靴、水電筒及對講機等設備，讓巡守隊員增加護漁利器。

金山區公所表示，經生態專家調查，重和溪清水園區生態未受破壞，魚種穩定，歡迎民眾來遊玩，但請勿任意垂釣、捕捉及放養魚苗等生物，違者將依法裁罰3萬至15萬元。

(中時)