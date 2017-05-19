公司法修正力拚7月通過 王美花坦言有難度
公司法今（19）日舉辦第3場公聽會，經濟部常務次長王美花表示，目前很多修正草案都列出多個方案，諮詢外界意見。之後經濟部還需進行跨部會協商，等到經濟部選出最終方案後，傾向再開一次公聽會，告知外界採行哪個版本；至於能否在本會期完成修法可能機會不大。
王美花表示，今日公聽會主要是針對有意見分歧的草案徵詢問各方意見，之後經濟部還需要與金管會、法務部司法院等進行跨部會協商後，最後跟外界告知後送立法院，力拚在立法院臨時會通過。
不過，王美花坦言，雖然立法院有3次臨時會，但是還有年金、前瞻等重大議題要排審，會不會排審公司法取決於立法院。她個人認為機會不大，但是經濟部還是要盡力如期完成草案修正。
媒體日前報導，立法院5月底會期結束後，預計將開3次臨時會，預定第一次臨時會在6月14日至30日、第二次在7月12日至28日、第三次則是8月21日至31日。
(工商)
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