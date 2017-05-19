端節前慰勞基層員警 中市議員贈粽子

市議員何明杰(右二)贈送粽子慰勞員警。(翻攝照片)

迎接端午節到來，台中市議員何明杰上午特別準備近600顆粽子，慰勞太平警分局、共5個派出所的員警，讓基層員警在節前感受到暖暖的心意，直呼「足感心」。

「大家辛苦了！」一聲親切的關懷，展現何明杰長期對警政工作的支持，他說，每年端午節前夕都親自掏腰包贈送分局及各派出所肉粽，10多年來如1日，藉此慰勞基層員警們一年來的辛勞，並感謝他們對安定地方治安、減低交通事故的努力。

(中時)