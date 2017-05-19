數學家唐文標展覽 清大旺宏館展出
清華大學圖書館即起舉辦「重讀唐文標—一位數學家的社會關懷」展覽，19日舉辦座談會，邀請唐文標遺孀，彰化師範大學數學系教授邱守榕出席。
校方表示，「重讀唐文標—一位數學家的社會關懷」展覽，即日起在旺宏圖書館一樓展出至6月15日，以作家生平規劃了「唐文標與保釣運動」、「唐文標與《夏潮》雜誌」、「唐文標與臺灣社會研究」、「唐文標與教育評析」及「唐文標與大眾文化評論」5項主軸。
透過展出唐文標的手稿、剪報與著作，呈現1970年代台灣面臨轉折關鍵時期，唐文標對台灣社會的觀察、犀利批判與關懷，讀者也可重新認識解嚴前夕的臺灣社會。
邱守榕感謝清大提供唐文標文物一個安身之所，她也想起唐文標的摯友，已逝的科學月刊創辦人林孝信，因為林孝信始終相信要把知識、理念傳播給年輕人，她也期待能將唐文標的人文社會關懷精神傳承下去。
(中時)
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