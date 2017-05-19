中國鄰海放飛無人機 日戰機首度緊急升空
中國海警船18日駛進釣魚台列嶼周邊海域並放飛小型無人機，日本航空自衛隊的2架F15戰鬥機隨即緊急升空。日本防衛大臣稻田朋美19日在記者會上表示，中國公務船侵入「日本領海」且操控無人機侵犯「日本領空」乃首例；日本官房長官菅義偉表示，「這是中國新形態的行動，單方面使緊張升級，日本完全無法接受，已向中方提出嚴重的抗議。」
稻田表示，侵入「日本領海」的中國公務船操縱無人機侵入日本領空，此乃侵犯日本的主權，自衛隊戰機為無人機緊急升空也是史無前例。
日本防衛省指出，F15戰鬥機18日在東海上飛行時，接到海上保安廳的聯絡，因海保廳的巡邏船18日上午10點10分左右起，發現4艘中國海警船相繼駛入釣魚台列嶼周邊海域，10點50分左右中國海警船上空還有架疑似小型無人機在飛行，並侵犯日本領空。海警船用無線電警告後，中國船約1小時50分鐘後駛出至「日本領海」外側的毗鄰海域。
(中時)
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