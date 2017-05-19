武漢富士康 10年創造產值2300億人民幣

中新社報導，武漢富士康19日迎來建廠10周年。建廠10年來，武漢富士康完成了從全球最大桌上型電腦、數位相機生產基地，到X-BOX遊戲機、自動販賣機、投影儀以及時下引領共享潮流的摩拜單車的多元化、多品牌產業布局；累計創造工業產值逾2,300多億元人民幣，產品透過武漢江海直達、中歐班列等方式出口國際市場。

與此同時，富士康累計在湖北地區解決就業21萬多人次，招募選用大學畢業生3萬多人，培育培訓技術工人5萬餘人，吸引了400多家上下游配套企業進駐武漢及周邊地區，為湖北區域經濟發展注入了新活力。

(工商)