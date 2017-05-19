屢送香皂挨批 魏明谷：我不相信你不會洗澡
彰化縣政府從勞工、警政、教育到消防等宣導贈品，幾乎都送香皂，議員劉惠娟不滿香皂滿患，魏明谷說，香皂是日常消耗品，取代杯子、環保袋等，用意就是不想浪費了，會思考也來送洗髮精、洗衣粉….，劉惠娟怒，問題是化學用品啊！魏明谷攔截搶答「我相信你不可能不每天洗澡」，議事廳在座全忍俊不禁的笑出聲來。
宣導贈品送什麼好？又掀起軒然大波，劉惠娟昨天議會質詢一直送香皂，很多人家裡家堆了一大堆，用得完嗎？何況成分標示不明，還寫英文，不知誰看得懂，到底這些也是化學製品，送了一大堆，也是環境負擔。質疑到底是採購了多少？
行政處長詹娟娟表示，行政處聯合採購前後約300多萬，一盒19.9元，劉惠娟問，那還要繼續再採購嗎？縣長魏明谷說，不到20元的東西，就得到宣導效果，但有時候想法也是要改變，不要太寒酸。劉惠娟說，不要說了，真是越說越漏氣，就等著改變，不要再送香皂了！
魏明谷解釋，送香皂是因為是日常消耗用品，希望贈品不要浪費費了，很多鄉親反應過，以前老是送筷子、杯子和環保袋，家裡都堆了一大堆，用不到又佔空間，太浪費了，以後也會思考來送洗髮精、洗衣粉等，
劉惠娟怒，「但是有化學成分…」魏明谷不等說完，神回「我不相信你不會洗澡」引起陣陣噗哧笑聲，化解了劍拔弩張，劉惠娟頓了一頓說，一直送香皂就是太過分了。
魏明谷說，縣府送的香皂宣導品都有產品標示及公司名稱，會思考宣導品是否以多樣性來增加宣傳效果。
行政處長詹娟娟表示，縣府關於香皂採購均依據經濟部標準檢驗局辦理，產品並不會對人體產生傷害也不會對環境造成汙染。雖然便宜，但品質有嚴格把關，且是在地廠商生產，會思考更多元產品做宣導品。
(中時)
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