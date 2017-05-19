總統：政治因素干擾 不會阻礙台灣參與國際組織
總統蔡英文19日接見歐洲議會外委會安全暨防禦小組主席芙緹嘉（Anna Fotyga），蔡總統強調，政治因素的干擾，並不會阻礙台灣想參與國際組織，為全球議題做出更多貢獻的熱忱。
總統致詞時表示，長期以來，歐洲議會多次通過決議，支持台灣有意義地參與國際組織。「這些友善的呼籲，台灣人都深深感受到了。」對於歐洲議會的友好與支持，總統也代表政府與人民表達由衷謝意。
總統強調，政治因素的干擾，並不會阻礙台灣想參與國際組織，為全球議題做出更多貢獻的熱忱。無論是衛生醫療、氣候變遷、人道救援、反恐合作，以及共同打擊跨國犯罪等事務，台灣都會是國際社會可以信賴的夥伴。而台灣之所以有能力為國際社會做出更多貢獻，「不僅是來自於我們的民主經驗，也是因為我們的經濟實力。」
總統認為，台灣與歐盟在經貿合作上還有很多發展潛力。過去一年以來，政府積極推動「5+2」創新研發計畫，選定物聯網、生技醫療、綠能科技、智慧機械、國防產業、新農業及循環經濟，作為產業發展的重要項目。這幾項具有未來性、也兼顧永續發展的產業，歐盟國家已經有不少的發展經驗。她期盼雙方能夠透過政策交流、科技研發及產業合作，一起創造更多經貿成果。
總統指出，在深化台灣與歐盟經貿關係的過程中，歐洲議會扮演關鍵角色。總統感謝歐洲議會的支持，並強調，台灣將持續努力，爭取投資協定談判儘早展開，以吸引更多歐商進入台灣市場，鼓勵我國企業赴歐投資，使雙方共蒙其利。
蔡總統19日接見歐洲議會外委會安全暨防禦小組主席芙緹嘉、歐洲議會保守黨團外交事務處處長丹涅斯基（Wojciech Danecki）等人；訪賓由華沙貿易辦事處代表梅西亞（Maciej Gaca）及外交部次長吳志中陪同，前來總統府晉見蔡總統，國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。
(旺報)
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