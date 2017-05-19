兩性專家黃越綏說話了！揭2重點：我贊成通姦除罪化

黃越綏PO文表態支持通姦除罪化。(本報系資料照、取自黃越綏臉書)

知名兩性專家黃越綏。(本報系資料照)

司改國是會議第五分組昨日決議廢除通姦罪，掀起網友兩派爭論，談話性節目常客、兩性專家黃越綏也被網友問到對「通姦除罪化」看法，今（19日）坦言20年前謝長廷主張通姦除罪化，她因考量當時民情反對，不過現在她贊成了。

黃越綏認為在性別平權時代，外遇非男人專利，女性也再非弱者，但她也坦言20年前謝長廷主張通姦除罪化，當時她反對的原因有2點：

1.台灣資金往中國投資，遠距夫妻包二奶（生子）比比皆是。面對人治而非法治的共產國家，台灣的元配和子女的權益完全無保障可言。

2.通姦罪一旦成立，丈夫與外遇對象不得（即是離婚）再婚，至少對元配在精神與道德層面稍有補償作用。

不過她隨後也舉出2點現在贊成通姦除罪化的原因，一是通姦罪通常只是懲罰外遇對象，因為很多妻子為了挽回婚姻，多半會採取對丈夫撤告，形成只是為難第三者，反而放過了元凶；二為事實上，婚姻和情感出現問題，光靠法律途徑是解決不了問題的本質，而且通姦除罪化可以減少浪費社會資源，因此她贊成通姦除罪化。

(中時電子報)