全國第一座古蹟水塔遊客中心誕生
全國第一座在古蹟水塔內的遊客中心上午在北港誕生，縣長李進勇強調北港古鎮文化底蘊深厚，水道頭文化園區已成為熱門景點，今年台灣燈會也展現出吸客能量，遊客中心進駐園內地標十角水塔，可提供遊客更即時完善的服務。
南陽國小小小電音三太子熱情演出，業者端出麵線糊、假魚肚、鴨肉飯、大餅、麻油等特產食，歡慶北港盛事，李進勇、文化處長林孟儀、北港鎮長張勝智等揭牌。
李進勇表示，北港文化內涵豐富，水道頭文化園區在台灣燈會時璀璨吸睛，吸引上百萬遊客造訪，足見其觀光能量，古蹟十角水塔是地標，入夜在照明設施襯衫下，宛如一盞巨型燈籠，遊客中心進駐，兼具景點和服務功能。
林孟儀指出，進駐古蹟後第一響是自由行，特別設計2條自行車騎乘路線，有知名景點，也有內行人才知道的私房景點，自行車免費借用，讓遊客體驗輕鬆慢活的北港一日遊。
縣定古蹟十角水塔1929年興建，翌年通水，建成之初為北港地區最高建物，塔高20.4公尺，分為3層，一、二層為十角形辦公室，頂層為圓形蓄水槽，水塔及抽水機房2006年登錄為雲林縣縣定古蹟。
(中時)
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