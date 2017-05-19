中監籲扁參加募款餐會須遵守5不 陳致中不滿
前總統陳水扁出席凱達格蘭基金會募款餐會，風波不斷，台中監獄接獲申請，經審查今天核准可參加活動，但須遵守不進會場等5不但書。陳的兒子陳致中仍公開表示不滿，中監立場堅定地表示，尊重家屬，但依慣例會派人到場觀察核准相關事項。
凱達格基金會19日晚間在台北市典華飯店舉辦募款餐會，保外就醫的陳水扁尚未向台中監獄提出申請，兒子陳致中就對外公開指稱陳水扁確定出席。台中監獄遲至18日下午才接到陳水扁親自簽名的傳真申請書，立即進行審核流程。
台中監獄審查後，19日上午指出，基金會所舉辦募款餐會屬政治性相關活動，陳水扁若前往參加，顯然與保外期間不得從事政治及選舉造勢活動等應遵守事項相悖，但經高雄長庚醫院醫療小組評估，參加有助於病情改善，為尊重醫療小組，同意他可參加活動，在活動鄰近適當處所與朋友見面，但以不進入會場，不上台、不演講、不談及政治及不接受媒體採訪等為前提。
陳致中在中監公布相關訊息後，在臉書公開表示不滿，指稱陳水扁參加餐會時，會與老朋友互動並親自表達感謝詞。事後，又傳出陳水扁擬以直播向支持者道謝。
面對風波不斷，台中監獄立場堅定！副典獄長林順斌表示，台灣是多元的社會，對家屬及基金會等意見及行程安排都給予尊重，但中監所面對的是陳水扁當事人動態，所提出的規範都是依簽具保證書應注意事項及保外醫治受刑人管理規則。中監除了將再度提醒當事人外，也會依往例，派人到場觀察核准相關事項。
(中時)
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