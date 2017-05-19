怨妻拋家棄子 丈夫揪友砸車教訓

新竹市王姓丈夫前年不滿妻子不照顧兒女，還跑到張姓男子家過夜，憤而約友人到張家堵人，見妻子與張男外出上車，各開1部車將張男轎車前後夾擊，並拿水平尺攻擊其車窗和車身。

張及王男妻子嚇得躲在車內，王看了更氣，拿鐵管敲破車窗玻璃，與友人聯手攻擊車內張男及妻子，嗆聲「要給你死」，張男及王男妻子被毆打成傷，事後控告對方毀損、恐嚇罪嫌。

新竹地院法官審理時，王坦承逼車並攻擊對方車輛，但否認有恐嚇犯行，王男友人則辯稱他是事後才到的，但經法官調查跡證，證實兩人說法與事實不符，依傷害、強制、毀損等罪判刑，合併執行115日，易科罰金11萬5000元。

(中時)