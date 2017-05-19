2性侵通緝犯藏匿外地 高市警方逮捕

高雄市2名涉及性侵的通緝犯，逃往他縣市藏匿，轄區三民二分局想盡辦法於日前將兩人陸續逮捕歸案。

嚴姓男子（34歲）於2015年間因與女友吵架負氣，上網尋友欲援交，而與未成年少女發生性關係，經警方循線查獲，法院於2016年1月判刑8個月確定。

嚴男懼怕身陷囹圄失去自由，因此避免使用名下所有行動電話、汽機車，孤身北上宜蘭投靠女友，躲避追查，而高市警方專案人員仍然突破層層困難，查出他的藏匿處所，順利將他逮捕歸案。

另張姓男子（21歲）於去年誘騙未滿14歲少女離家，並發生性關係，少女家人輾轉得知憤而提告，案件偵查期間張男即逃往台中地區藏匿，去年12月為高雄地檢署發布通緝在案；專案人員費時近1個月時間，查出張嫌動向，動員多人將其逮捕歸案。

為免性侵害通緝犯四處藏匿造成治安隱憂，三民二分局成立專案小組，針對設籍轄區的妨害性自主通緝犯展開追緝，經鼎金、鼎山派出所及偵查隊等專案人員不眠不休，於日前陸續將兩人逮捕歸案；分局長朱宗泰呼籲法網恢恢，疏而不漏，犯案歹徒勿心存僥倖，絕對難逃法律制裁。

(中時)