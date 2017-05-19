青年帶路！台北街頭新亮點 走動式旅服員出沒5大景點
玩台北，跟著青年帶路走！去年台北觀傳局推出「走動式青年旅遊服務」受到國內外遊客好評，今年5月再擴大規模，新增設點永康街及北門，於5大觀光熱點提供「ASK ME」服務；除了中、英、日、韓語系外，也再培訓泰語、越南語等東南亞語系旅服員，推動台北觀光新南向。
台北市去年8月底推出的「走動式青年旅遊服務」，短短5個月創下6000人的服務人次，提供旅遊諮詢之外，並有定時10分鐘導覽時間，為觀光客快速簡介台北各景點特色。而為服務更多的旅客，5月20日起旅服員服務地點再新增2大觀光熱點，包括台北必遊的永康街、舊城區觀光亮點的北門，以及原先的士林、信義、西門町共5大觀光區域。
北門一帶保留北門郵局、撫台街洋樓等台北古蹟，加上桃園機場捷運台北車站(A1)已通車啟用，身穿黃襯衫的青年旅服員將於中華路到迪化街值勤出沒，提供多語系旅遊諮詢服務，可望讓國內外遊客更深入了解舊城區的歷史文化之美，以及好玩好吃的所在。
此外，配合推動新南向政策，「走動式青年旅遊服務」也新招募東南亞語系旅服員，包括泰語、越南語等，透過不同國籍旅客熟悉的語言溝通，讓到此觀光的遊客倍感親切，為台北之旅增添美好回憶。
(中時電子報)
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