皇馬周日若封王 對手可獲100萬歐元？！
「銀河艦隊」皇家馬德里本周日若能拿下西甲冠軍，對手馬拉加將能獲得100萬歐元！可別以為這是「公然收買對手」，而是皇馬2013年從馬拉加交易前鋒伊斯柯（Isco）的附帶條款，皇馬只要奪冠，就得回饋馬拉加100萬的轉會費。
皇馬當年花2700萬歐元延攬伊斯柯，還有一個附帶條款，在伊斯柯加盟皇馬的頭5年，每獲得1次西甲冠軍，馬拉加就可獲得100萬的回饋金，但總額以300萬為限，最多有3次奪冠可以分紅。
也就是說，馬拉加並不是因為本周日對上皇馬，才能拿這100萬，如果皇馬之前能夠提前封王，馬拉加還是能領到這筆分紅。只是皇馬遲未登基，拖到了本周末的西甲最後1輪，無巧不巧閉幕戰就是作客馬拉加。皇馬目前在西甲領先死敵巴塞隆納3分，對馬拉加不輸就能封王。
至於100萬元的回饋金會否影響比賽的公正性？巴薩球迷應該不用擔心，卡達酋長阿爾塔尼（Sheikh Abdullah Al Thani）在2010年入主馬拉加，區區100萬歐元不至於影響馬拉加的贏球慾望。馬拉加上季主場踢平過皇馬，本季還贏過巴薩，皇馬捧盃仍得拿出真本事才行。
(中時電子報)
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