三義觀光產業論壇登場　交流經營策略行銷國際

苗栗縣長徐耀昌（中），希望藉論壇讓業界發揮創意思維，將小城之美行銷國際。（陳慶居攝）

舊山線觀光產業論壇系列19日登場，苗栗縣長徐耀昌表示，三義鄉舊山線因魅力世遺潛力點及國際慢城認證雙重優勢，已成為熱門遊憩據點，盼觀光業者發揮創新思維，以觀光帶動舊山線產業發展，將小城之美行銷國際。

苗栗縣政府為提升舊山線觀光產業發展，除開辦導覽人員培訓外，另從今年5月起至明年7月在三義鄉公所舉辦9場次「舊山線觀光產業論壇」，邀請具經營實務經驗的名人專家分享成功案例，直接與在地經營者進行策略交流。

首場論壇今天登場，薰衣草森林緩慢事業處長馮淇南在會中分享「創造緩慢民宿的感動體驗服務」，並與苗栗縣民宿發展協會理事長賴國章、舊山線文化產業協會理事長鍾明亮座談，吸引近百位觀光業者、大專院校相關科系學生參加。

縣長徐耀昌表示，舊山線沿線蘊藏豐富的人文史蹟和原始的自然景觀，每到假日遊客絡繹不絕，「三義之美」的影片在網路也廣為流傳，今早他就收到研究所同窗傳送的桐花、桃李、木雕、行駛在舊山線鐵橋的蒸汽火車影片，讓他看了很感動。

他說，全台唯一的舊山線Railbike鐵道自行車預計明年初正式營運，未來將成為國際觀光客探索台灣慢城及鐵道文化的魅力景點，期盼沿線觀光業者做好因應，致力服務品質提升，創造有感的經濟價值，帶動觀光休閒產業蓬勃發展。

(中時)