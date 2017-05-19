阿扁出席募款餐會 洪秀柱是最大受益者？

國民黨主席選舉就在明（20）日，陳水扁今晚在凱達格蘭基金會募款餐會的表現，是否會影響到洪秀柱的選情呢？（圖／中時資料照，陳怡誠、杜宜諳攝／合成）

凱達格蘭基金會今（19）日晚間將舉行募款餐會，正保外就醫的前總統陳水扁，已獲台中監獄同意出席，這些事情，看似和國民黨都沒有太大關係，但有媒體分析，陳今晚的狀態若是越好，對洪秀柱爭奪藍營黨魁的選情就越有幫助。

中監昨收到陳水扁欲出席募款餐會的申請書，審查後於今日表示，他可以參加募款餐會，但除了不能進入活動會場外還有另外4不，分別是不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪。

而日前傳出陳水扁打算參加此活動後，洪秀柱就於臉書批評政府多次讓阿扁展延保外就醫期限一事，「為了陳前總統特別破例，容忍其一再觸犯紅線，公開發表政治談話，卻不廢止保外醫治之許可。這非但沒有撫平社會傷痕，反而撕裂了法治精神。」她更提到，要恭祝阿扁早日回家服刑。

儘管洪秀柱的發言相當不客氣，但《信傳媒》指出，當年正是柱柱姐揭發扁家在瑞士有洗錢帳戶，她甚至還在馬英九卸任總統前，於國民黨中會要求馬不能特赦扁，所以要是阿扁今晚的表現越轟動，上述往事對於深藍民眾而言，無疑是讓他們明日把票投給洪的催化劑。

(中時電子報)