豆腐村首度進駐桃園 今落腳新光三越桃站店

「豆腐村」首度進軍桃園市餐飲市場。(圖／新光三越百貨桃園站前店)

以養生概念為重的韓國料理「豆腐村」首度進駐桃園市，今(19)日在新光三越百貨桃園站前店開幕，將為桃園火車站前商圈帶來最新的韓式美食風潮。

新光三越百貨桃園站前店表示，韓式料理魅力持續風迷全台，豆腐村特色餐點就主打各類豆腐鍋，還有海鮮煎餅、辣炒年糕、韓國烤肉、春川辣雞等，並無限供應各式泡菜和小菜，同時也供應獨家自製的豆腐霜淇淋及咖啡，開幕期間不限金額就送餐具組1份。

兩班家餐飲集團負責人劉遠有指出，豆腐村是旗下6大品牌之一，採用多樣空運來台的韓國食材、調味料，並選用非基因改良黃豆製成的豆腐，創造出韓國道地「嫩豆腐煲」獨有的綿密滑嫩口感，能吃出黃豆的濃、純、香打造的健康養生意識的韓式料理專賣。

他說，每日推出限量手工豆腐也是豆腐村的一大亮點，都是每天早上由無毒純木頭豆腐模具現做，製程更以鹽滷代替石膏做凝固劑，重視食安卻又不失美味，從熬煮到壓製定型大約40分鐘。

(工商)