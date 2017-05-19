抓台中港區空汙，中市新購紅外線利器

台中市環保局使用紅外線氣體顯像儀查緝港區空汙排放，廢氣無所遁形。（盧金足攝）

台中港西碼頭化學品儲槽專區是揮發性有機物主要排放區域之一，環保局新購「紅外線氣體顯像儀」，提高稽查效率，查獲儲槽業者廠內管線未妥善收集，揮發性有機物洩漏濃度超標立即重罰，業者也需改善，否則將繼續開罰，維護海線空氣品質。

環保局長白智榮表示，新增「紅外線氣體顯像儀」稽查利器建功，原理是利用中波段紅外線穿透揮發性有機物，產生能量變化顯示影像，稽查人員藉由影像檢視工廠是否不當排放廢氣，強化蒐集違規事證。

揮發性有機物包括臭氧及PM2.5的前驅物，為台中港西碼頭化學品儲槽專區主要排放汙染物，市府除要求港區相關槽體業裝設回氣管線，有效收集及處理揮發性有機物。

市府2016年與台中港務分公司跨機關合作，共查獲4家業者違反空汙法規定，環保局依法開罰後，目前均已完成改善。

為防範業者有鬆懈或僥倖心態，市府今年持續與港務分公司合作，由於紅外線氣體顯像儀可攜帶至稽查廠區，稽查機動性大增，提高稽查效率。

白智榮說，統計今年1月至4月底止，共執行稽查檢測3家次稽巡查6場次，查獲1家儲槽業者廠內管線未妥善收集揮發性有機物，洩漏濃度超標，現場依法告發，將處10萬元至100萬元罰鍰。

(中時)