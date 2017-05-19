「新一代設計展」飆創意！「十八銅人」變身甜蜜糖果

「十八銅人」不是賣酸痛貼布嗎？怎麼變身成甜蜜糖果，來世貿「新一代設計展」看看年輕學子的創意吧！（林宜靜 攝）

電視廣告狂打的「十八銅人」不是賣酸痛貼布嗎？怎麼變身成甜蜜糖果，還包裝地古色古香，彷彿貼布的外包裝裡暗藏玄機；坐在輪椅上，也不能抵擋我愛音樂的心！用我的手奏出悅耳音樂、敲打出撼人心的鼓聲！未來的辦公室要「透明」的，沒有隱藏，你我都一目了然！

嶄新設計規劃未來！坐在輪椅上，也能奏出美妙音符！（林宜靜 攝）

又快到學生畢業季！經濟不景氣，許多人難免害怕畢業找不到工作！然到世貿的「新一代設計展」，看台灣設計科系學子飆創意！會讓人「眼睛一亮」，活活應證知名廣告語「想像力就是我們的超能力」！

「2017第36屆新一代設計展」首日人潮滿滿，看國內設計科系學子飆創意。（台灣創意設計中心提供）

由經濟部指導、經濟部工業局主辦，台灣創意設計中心執行的「2017第36屆新一代設計展」（Young Designers’Exhibition, YODEX）於5月19日至22日在台北世貿展1館及展3館盛大展開，並於5月19日上午舉行開幕典禮。

「復興美工」所展示的主視覺藝術，頗受好評！（林宜靜 攝）

邁入第36年的新一代設計展，為全球最大規模、歷史最悠久的設計科系畢業聯展，今年共有國內65校、144系，以及來自6個國家（美國、加拿大、澳洲、義大利、日本及中國）10所設計院校參展，超過9,000位設計新秀所創作將近4,000件作品一同展出，呈現新銳設計師們充沛的創意能量及創新的設計主張！

「新一代設計展」展示未來前衛又兼具古典的時尚。（林宜靜 攝）

今年「新一代設計展」主視覺是透過產學合作，自本屆應屆畢業生投件作品中，評選出輔仁大學應用美術系學生廖怡涵同學的作品，視覺主題為「交」，意指新生代設計師透過一年一次的盛會，彼此交流，聯繫與傳承。

繽紛色彩中，加上創意！一幅幅生動的畫作讓人神往，這些都是台灣設計科系學生的創作。（林宜靜 攝）

為使設計科系學生的創意能量與產業進一步結合，縮短產學差距，經濟部工業局推出「新一代設計產學合作」，至今已堂堂邁入第3年。今年邀請到仁寶電腦、台灣微軟、台灣創意設計中心等12個單位參與出題，作品範圍跨足軟硬體整合、交通工具、醫療產品、空間設計、茶器設計、電競筆電及公仔模型等11個題目，總計遴選出41組學生團隊、117名學生參與。

未來居家或辦公室會是什麼樣型態呢？新一代設計展預先規劃未來。（林宜靜 攝）

透過產學合作，提供應屆設計畢業生提前參與業界研發的機會，引導學生朝產業實務方向思考與創作，更貼近市場及消費者的需求。第37屆「新一代設計產學合作」現已開放徵選，歡迎企業踴躍參與出題，鼓勵更多設計學子多元創作，另亦期盼明年即將畢業的設計學子把握機會，於本年10月2日前報名參加，大展身手。

「新一代設計展」展示未來醫療科技生活。（台灣創意設計中心提供）

此外，今年新一代設計展首次與募資平台合作舉辦分享會，提供應屆畢業生及相關產業人士一個近距離接觸募資平台的機會，期待提高設計創意產業經濟價值。然在開展時，也有傳因展出費用實在太高，平均一位學生得花2萬元，包括成功大學設計系、台師大設計系所學生選擇不參加，會選擇別的園區另辦獨展。

然從首日看到的滿滿人潮，仍看得出「新一代設計展」對於台灣藝術、商業設計中佔有重要地位。另為協助業界發掘優秀設計人才，特別規劃在5月22日（一）上午10點至12點開放企業廠商憑名片至世貿1館或3館服務台兌換票券免費入場，更將邀請金點設計獎參賽廠商及重點輔導產業之企業到場參觀，幫助同學創造就業機會。

2017第36屆YODEX新一代設計展。（林宜靜 攝）

2017第36屆YODEX新一代設計展

時間：5/19(五)～5/21（日）10:00～18:00、5/22（一）10:00～17:00

地點：台北世貿展1館（台北市信義路五段5號）

台北世貿展3館（台北市松壽路6號）

(中時電子報)