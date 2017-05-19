520擺脫單身必逛！星光夜市百心月老必拜

週末就是520告白好時機，還沒脫魯的單身男女，可要好好把握！最近在三重地區非常夯的「百心月老廟」，有著兼具傳統且新穎的求姻緣方式，可以利用百心月老獨有的「告白郵筒」向心儀對象傳情。而情侶們可以祈求早日修成正果，還能用鎖鎖在廟旁的心鎖樹上，「鎖」護愛情。就算是已婚也能來祈求家庭和諧！

百心月老廟就在新北市重新橋下的星光夜市，據當地管理人員表示，這尊月老神像在蘇迪勒颱風過後，被一位單身的呂姓男子在河堤邊發現，為了不讓神像流落在外，便將祂拾起並暫時安置在夜市管理處。沒多久男子也遇到了心儀的另一半且穩定交往，月老託夢希望祂可以安身於重新橋下，因此男子為祂安廟長駐，在完成後不久，即娶得如花美眷，幸福美滿。這個故事，為幸福水漾公園增添浪漫氛圍，也讓許多逛夜市的民眾特別到此求張愛情靈籤。

百心月老廟心鎖樹。圖/夜市管理處提供

這個週末是象徵「我愛你」的5月20日，有心求得好緣的單身男女及甜蜜情侶，可以一起前往百心月老廟求得好姻緣；前100名可以向服務台索取愛情心鎖一個，與另一半將愛情誓言鎖在心鎖樹上，象徵一生相守，永不分離。

星光夜市的葉經理表示，百心月老廟白天晚上都開放，特別是星期五、六、日星光夜市營業日，民眾除了可以在這祈願外，也可以來星光夜市吃喝玩樂，拜月老順便逛夜市，感受星光夜市2.0與其他夜市不一樣的美食遊樂新體驗，也可以到周邊幸福水漾公園攜手漫步於美麗夜色中，讓彼此感情更升溫。

星光夜市2.0 營業時間：五、六、日 15:30～01:00

地點：新北市三重區疏洪十六路 重新橋下（近捷運三重站及機捷A2站）

(中時電子報)