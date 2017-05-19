護理之家火災因人力不足？專家：照顧人力不等於救難人力
屏東縣恆春鎮「南門護理之家」火警奪去4條生命，衛福部指，當晚照顧人力不足，較規定少了3人，也被認為是搶救不力的原因之一。但專家指出，「照顧人力」絕不等於「救難人力」，就算照顧人力夠，發生意外仍有可能出現傷亡，故故「預防」的重要性絕對大於「救災」。
曾是機構業者的台灣長期照顧發展協會全聯會理事長崔麟祥說，機構內的長者大多行動不便，遇到火災時，因自身行動緩慢、加上身體狀況差，很容易挺不過去；他進一步強調，外界絕對要有「照顧人力」不等於「救難人力」的觀念，雙方專業不同，所以就算當場的照顧人力足夠、且有按照避難SOP來進行疏散，仍有可能出現傷亡。
因此，崔麟祥認為，「預防」的重要性絕對大於「救災」。他指出，業者應要對機構內的電器定期檢查、維修、更換，並對工作人員進行教育訓練，培養對電器有更高的觀察力，像是避免電線纏繞、糾結等；他補充，現在每年2次的消防安全定期檢視，是由消防單位進行管理，「沒過頂多就重複演練」，然而，實地演練未來若成為評鑑的必要條件，由於評鑑是個很大的指標，相信能更加獲得業者重視，有助提高安全性。
(中時)
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