新聞深喉嚨》蔡總統的「一卷各表」 習近平會答嗎？

新聞深喉嚨

蔡總統就職週年，取消了原訂的媒體茶敘，在府內向「海外華文媒體」發表談話。為什麼是「海外華文媒體」？難道蔡總統對自己中華民國的媒體與人民無話可說？而在最關鍵，也最受矚目的兩岸論述上，蔡總統再度呼籲：「我盼望對岸的領導人，能夠正確解讀去年選舉的意義，以及從去年開始，台灣不斷釋出的善意。舊的問卷應該讓它過去，新的問卷上頭有新的題目。

兩岸領導人如何共同來維持兩岸的和平與繁榮，這才是新的課題」。換句話說，蔡總統等於再度重提5月3日接受媒體專訪時拋出的「新問卷」，但看看這半個月來，大陸是如何接招？國家主席習近平忙於「一帶一路」，根本沒理會；海協會長陳德銘被問起對兩岸關係的期待時，竟然回答：「Nothing」！陸越簽訂公報明確反台獨，斐濟從台灣撤館撤到「寸草不留」，前美國國安顧問葉望輝(Stephen J. Yates)18日被拍到進入總統府，可能晉見蔡總統，但當記者詢問時，葉望輝卻又輕挑地回答是「來買菜的」，葉望輝這未免太傷人了吧，難道不知道蔡總統的綽號就叫「空心菜」嗎？

18日蔡總統出席歐洲在台商務協會舉辦「歐洲日」晚宴。首先致詞的歐洲商會理事長何可申（Hakan Cervell）開頭就對蔡英文說，他不知道她的民調滿意度多少，他只能從現場與會者人數判斷，今年共有710人與會，比去年增加了7%，說明她今年比去年受歡迎。蔡總統聽了顯然「龍心大悅」，致詞時回應：「這是證明我受歡迎的方式」。蔡總統接著說，台灣的經濟表現有關的數字都在進步、改善，「當然也有例外的」，其中一個就是她的滿意度，為什麼會這樣？「因為人們沒有耐心」。

蔡總統恐怕至今仍不知道為何民意離她而去。如果710人與會證明蔡總統受歡迎，19日晚間陳水扁前總統的感恩餐會席開190桌，起碼2000人，陳前總統恐怕更受歡迎。其次，如果蔡總統現在民調慘不忍睹是因為「民眾沒有耐心」，她自己在馬前總統執政週年就發動街頭遊行「火大嗆馬」，是不是更沒耐性，相較之下，如今人民對她還不夠寬容？

新政府的誑語毫無極限，除了蔡總統本人，國防部長馮世寬，還得再加個陸委會主委張小月。趕在520前夕，張小月臨時通知開記者會談兩岸關係，但內容完全不知所云，其中最莫名其妙的就是：「我們絕對不會接受一中原則，台灣不是中國大陸的一部分」。問題是，中華民國憲法就是一中原則，妳要修憲還是制憲？而在國際上，包括美國，日本，幾乎全世界都奉行「一個中國」。即使我們的邦交國僅有21國，人家也是奉行「一個中國」原則，守著中華民國，妳張小月現在說我們絕不接受一中原則，那這些邦交國到底是跟誰建交？而「台灣不是中國大陸的一部分」也很令人費解，是地理意義？還是法理意義？張小月是資深外交官出身，怎麼會講出這麼離譜的話？而當場就有記者大驚，追問所以現在的兩岸關係是要靠向「兩國論」了嗎，張小月又不斷跳針，說：「兩岸關係就是兩岸關係」，張小月妳到底是怎樣啊？

才說東亞進入大合作時代，東海情勢卻又生變！美軍太平洋司令部司令哈里斯受日本自衛隊統合幕僚長河野克俊之邀，17日共同站上與那國島啟用的雷達觀測站；哈里斯還表示，釣魚台適用於「日美安保條約」第五條，將像守護北海道一樣守護釣魚台。中共外交部發言人華春瑩回應，對此言論表示「嚴重關切」，中共四艘海警船隨即在18日編隊在釣魚台領海內巡航。19日又有消息指出，陸美兩軍在空中也短兵相接。美軍空軍一架WC135核試偵察機17日在東海上空，遭遇兩架解放軍戰機飛近攔截，當時雙方的距離只有約46米，其中一架解放軍戰機還在核試偵察機前方做出危險的「滾筒動作」。怎麼看？

民進黨這回相隔8年之後重新執政，分官鬻爵的飢餓程度簡直不可思議！除了各式各樣的機要，國營事業，基金會等等都要搶，經濟部原本兩常次，一政次，要改為兩政次一常次。民進黨立委段宜康等人又提案修改《中央行政機關組織基準法第十九條》，讓行政院二級機關都可以增設一名政務副首長，原本「得置一到三人」，改增至「一到四人」。而且增加的是可以愛怎麼任命就怎麼任命的政務官。如果修法通過，假若一個部會增加一個政務副首長，將增加29個副首長，以月薪約13萬來算，一年就要多花納稅人4524萬元，這還不包括還要職務官舍、配車、配司機、首長特別費等額外支出。更扯的是，18日行政院院會還通過了《駐外機構組織通則》修正草案，新增部分外館副代表也要政治任命，總數上限為10人。民進黨到底有多餓啊？

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(中時電子報)