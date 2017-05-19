蔡執政哀鴻遍野 勞權會盼恢復兩岸商談
明天是520蔡政府執政1周年，但兩岸交流卻是陷入冰河期，兩岸和平發展論壇、勞動人權協會等團體率各行各業基層民眾19日到行政院南部聯合服務中心陳情，強調「兩岸要交流、大家有飯吃」，呼籲總統蔡英文儘快在九二共識基礎上恢復兩岸商談，才能有繁榮經濟及確保兩岸和平發展。
兩岸和平發展論壇等多個社團約50名代表今上午到行政院南部聯合服務中心陳情，表達各行各業底層心聲，認為蔡政府執政1年，各項施政引發民怨，甚至兩岸問題也搞得亂七八糟，連帶波及台灣經低迷，餐廳、夜市及旅遊業的處境更加艱難。
兩岸和平發展論壇執行祕書、勞動人權協會總幹事王武郎指出，「哀鴻遍野」成為蔡執政1周年最好寫照，而根本原因，是蔡政府不接受九二共識，破壞兩岸交往的政治互信共同基礎，使得共享和平紅利的環境不復存在。
王武郎說，大高雄各行各業民眾為了自救，發起519 自救請願活動，向蔡英文政府訴求「救台灣、救經濟，依據憲法規定，接受體現海峽兩岸同屬一個中國的九二共識，化解兩岸對抗危機。」
(中時)
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