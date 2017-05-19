凌晨潛入五金行偷竊 被逮才發現在派出所旁
20歲郭姓男子缺錢花用，鎖定中市復興路1家五金行，凌晨企圖潛入行竊觸動警報器，但響不久就停了，以為沒事大膽下手，沒想到，保全與員警一起上門逮著正著送辦，郭男才發現五金行竟就在派出所旁。
第三分局正義派出所日前凌晨接獲報案，南區復興路再派出所附近的1家五金行自動警報器鳴響，疑遭人闖入，請求警方協助，警方立即前往查處。
警方趕赴現場，經協同保全進入該五金行查看，發現郭男躲在店內的昏暗處，向警方自稱是員工，在整理貨物。警方聯繫店家發現並無郭姓店員，郭男立即改口自稱顧客，欲選購包包，但店家凌晨並不營業，郭男自知逃不掉坦承行竊。
郭男指稱，他騎機車搜尋目標鎖定五金行，利用凌晨下手行竊，但沒注意到，五金行旁邊竟是派出所，他闖進店家大門時有觸動警報器，但因響幾聲就停止了，以為沒人注意就進入店家行竊，沒想到，員警有地利之便，很快就到場逮人了。
(中時)
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