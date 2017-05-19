用熱茶壺燙醒！南市國小導師體罰太超過挨家長告

學生手臂遭裝有熱水的咖啡壺燙傷。(翻攝照片)

學生臀部有瘀青。(翻攝照片)

校方調查過程，出示相關證據。(莊曜聰攝)

事發後在學校臉書也有學生力挺老師。(翻攝照片)

台南市某國小導師遭家長指控，屢次用不當方式體罰學生，自己的孩子日前午休結束後，遭裝著熱水的茶壺碰手臂「叫起床」導致燙傷，相隔不到1個禮拜，又在課堂上被打到屁股「烏青」，家長除PO網控訴劣行，也到學校理論，校方即組成小組調查，並對該名教師做出申誡2次的處分；人本教育基金會南部辦公室主任張萍則痛斥「行為根本是虐童，明顯不適任，處分太輕！」表示將協助家長提告。

學生家長擔心造成二次傷害，全權委託人本基金會說明，人本教育基金會南部辦公室主任張萍指出，該名老師會以體罰方式管教學生，5月2日午休結束後見部分同學仍趴在桌上，竟用裝著熱水的咖啡壺碰觸手部，將5名學生燙醒，其中1人手肘還起水泡，返家後家長得知此事，打電話詢問，該師在電話中致歉，當下並未追究。

事隔不到1周，該名遭燙傷的學生因為課堂改作業時，被質疑未與鄰生交換批改，他當場否認，先說有跟A生交換，又改口是B生，但2人都否認，老師覺得他說謊、態度輕蔑，就抓起掃把柄要打，第一下因學生閃躲擊中腿部，第2下則打中學生臀部，見該生痛到蹲下，就改為口頭訓斥。

9日晚間，家長發現孩子臀部有瘀青，相當氣憤，將照片上傳臉書控訴導師劣行，友人轉PO《爆料公社》等社群，引發討論，隔天則向人本基金會投訴，並到學校理論。

校方10日接獲家長通知後，11日就成立調查小組，成員包括學校代表3位和地方公正人士2位，其中1位由投訴家長推薦，為了釐清狀況，抽訪該班10位學生分2組進行，且個別訪談老師和學生，全程錄影。

校方在確認不當體罰屬實並完成調查報告後，隨即召開成績考核委員會，並依相關辦法給予該師兩支申誡處分，昨天也告知投訴家長與該名老師，今天將相關資料函送教育局。

校方表示，該名老師年約30多歲，調來該校近2年，教學表現認真也頗受家長好評，發生此事件後，他深感悔悟，但情緒相當低落，昨天起就請假未到校；該名受罰學生則在去年轉學到五年級就讀，個性內向，校方將持續輔導關心。

(中時)