銘傳大學為新生舉辦先鋒營

銘傳大學為了讓甄選入學錄取為大學生涯提早作準備新生不虛度光陰，特於5/20-5/21週六日舉辦兩梯次的「銘傳先鋒營」，共有807位新新生報名參加，藉由學長姐的帶領，一窺銘傳大學各學系的奧秘。同時提供新生網路自學課程、英檢輔導班及「新鮮人完全攻略手冊」，為大學生涯提早作準備。

銘傳大學教務長遲文麗表示，銘傳大學甄選入學已錄取的2119位新生要一直到9/18才正式上課，長達四個月的「空閒」時間，應好好規劃及運用。因此，銘傳特別規劃了「微積分」、「會計學」、「經濟學」、「經濟學」、「資訊能力檢定」及「各院系基礎科目」等網路課程，讓新生能夠自行上網學習及提問，學校也安排助教協助回答同學的疑問。而七、八月份的英檢輔導班則協助新生通過多益考試。

另外，為了讓這群準銘傳人，能妥善運用時間，銘傳大學也特別編印了「新鮮人完全攻略手冊」，詳列各學系新生可以預習的功課。資工系主任李開暉說，大學有許多教科書都是原文書，最好能先找些英文書籍來看看，或複習高中英文課本背背單字，不要因為不需要準備指考而作息顛倒、沈迷網路。而微積分是所有資訊學院大一的必修課程，所以電子系主任賴志明也說，同學應該熟讀高中數學的三角函數及微積分，以培養良好的邏輯概念，對撰寫程式會有所幫助。

會計系主任李貴富則推薦大是文化出版的「圖解作帳」，讓新生透過圖解的方式取得對會計學初步之認識，以利會計學課程之銜接。也希望新生先觀賞「安隆風暴」及「誰是接班人」影片，可以提前了解審計人員的社會責任及管理、成本控制相關的基礎概念。

銘傳大學精心安排闖關遊戲來迎接新生，此關卡為觀光學院為學弟妹所設計的博弈體驗。圖/銘傳大學提供

另外，銘傳先鋒營也透過影片、教學及闖關遊戲，認識學校的地理環境、教學設備及課程內容，與學長姐互動交換經驗，更設立新鮮人FB社群網站，讓大家交流。

由於參加的807位新生遍及全省各地，有澎湖、花蓮、南投、屏東、雲林，本校也特別在劍潭捷運站2號出口、廻龍捷運站及桃園火車站統領百貨前以專車接送這些準新鮮人，同時安排了「自我探索與生涯規劃」課程讓新鮮人體驗。而銘傳大學也精心安排闖關遊戲來迎接學弟妹，例如，觀光學院「百家樂」、語文學院「與日本邂逅的瞬間」、傳播學院「主播真面目」…….等，要讓學弟妹驚奇不已。

(中時電子報)