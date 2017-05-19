新制菸品辨識標記 6月12日正式上路
伴隨菸酒稅法新制，即將於106年6月12日開始施行；南區國稅局表示，菸稅將由現行的每千支(每公斤)繳納590元，調增至1,590元，為使利消費者辨識新舊菸品，自新制施行日起菸品容器上將刊印或黏貼辨識標記。
南區國稅局指出，以紙菸每包20支為例，在包裝紙菸菸盒標示有效期限附近位置會刊印「N51.8」、「T51.8」或「NT51.8」。非以20支包裝者，則依上開刊印樣式三者擇一，按實際負擔之菸品稅捐合計數，刊印於菸品容器有效期限附近位置。
南區國稅局表示，每包20支紙菸刊印「N51.8」等樣式，係因紙菸每千支菸稅1,590元，菸品健康福利捐每千支1,000元，換算後，每支紙菸菸稅1.59元及菸捐1元，合計2.59元，故每包20支紙菸的稅捐負擔為51.8元(20支*2.59元)，以此類推。
該局提醒消費者，新制菸品施行之初，市面上將同時流通新制及舊制菸品，其菸品價格會不同，只要未見到新制菸品辨識標記，就是屬於舊菸，其店家不能按新制價格販售。
另外，稽徵機關為防杜業者舊菸賣新價情事，利用新舊制菸品稅差牟利，將進行聯合實地查察，以打擊不法，維護消費者權益。該次菸品稅額調增相關事宜可至財政部稅務入口網(網址：www.etax.nat.gov.tw/etwmain/新舊菸品辨識專區)查詢。
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(工商)
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