高雄一日農夫揚名國際 日本客造訪農村摘鳳梨
日本黃金週5月初結束，不少日本民眾避開國內擁擠景點，選擇到台灣旅遊，高雄一日農夫遊程也深受他們歡迎，大樹休閒農業區與義大世界合作，推出住宿加旅遊套裝遊程，吸引日本遊客造訪鳳荔故鄉，體驗親手採鳳梨、荔枝的樂趣。
高市農業局表示，過去日本遊客造訪台灣，以北部景點為主，一般旅遊書建議行程，也多為都市觀光、夜市小吃等，近年日客逐漸覺得「玩到沒有東西可以玩」，此時結合都會便捷姓及農村悠閒氣氛的一日農夫，就相當具有「吸客」空間。
高雄大樹休閒農業區今年與飯店業者合作，針對日本遊客量身設計悠閒的「旺來之旅」遊程，內容包括採鳳梨、品嘗旺來風味餐、旺來酥DIY實作等，並造訪百年前日本技師飯田豐二設計監造的高屏舊鐵橋。
日本客野村小姐說，一聽到台灣，就想到美味水果、休閒農場，因此農村旅遊是她來台旅遊首選；另名遊客阿部先生則表示，之前就知道台灣鳳梨又大又甜，與日本常見的進口菲律賓鳳梨口感不同，親自品嘗果然名不虛傳。
農業局科長方啟峰指出，「一日農夫」2013年至今共吸引5萬5000多人到農村觀光，帶來1.5億經濟效益，其中外國遊客高達2萬多人，日本客超過7000人次，光是今年預計就將有超過3000名日本遊客來高雄體驗一日農夫。
(中時)
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