台南七股倉庫 市府破獲未稅私菸19.75萬包
值菸稅即將全面調漲之際，私梟見有利可圖，企圖走私圖利，今（19）日凌晨4點獲報，台南市政府菸酒查緝小組，隨即會同中部地區巡防局查緝隊，及南部地區巡防局查緝隊進行跟監，在七股區看坪住宅倉庫內，成功查獲載運私菸數量197,500包，市值高達新台幣約888萬元，全案將依「菸酒管理法」裁處罰鍰並沒入違規菸品。
國內菸稅將於下（6）月12日提高20元，菸價亦將隨之上漲，不法私梟為貪圖利益而走私私菸，對國人健康及稅收造成嚴重影響，呼籲民眾切勿購買私菸。未來市府菸酒稽查小組將繼續與海巡及警察各查緝單位密切合作，共同打擊不法私劣菸酒，以保障合法菸酒品之權益，維護國人身體健康。
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(工商)
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