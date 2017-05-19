數度舉杯邀飲蜜茶 「龍介仙」質詢沒嗆賴神
每回都是台南市議會定期大會市政總質詢焦點的「龍介仙拚賴神」，今天竟跌破眾人的眼鏡，兩人不僅沒有「激情演出」，還數度舉杯互邀共飲龍眼蜜茶。儘管質詢場面一團和氣，但高手過招，綿裡藏針。
謝龍介總質詢時，先以「龍眼花開白蔥蔥，蕊蕊花心見蜜蜂，日出忙到日頭暗，望君關懷飼蜂人」開場，還拿出一瓶售價1600元的蜂蜜，現場調製蜜茶，邀請賴清德共飲，接著還揶揄說，「最近看你火氣大，議員質詢都被你打槍，好朋友請你喝杯蜂蜜水，保持好心情。」
賴清德則笑說，「我嘸生氣」；還幽默稱讚謝龍介創作的藏頭詩，「龍蕊日望」暗指即將高升，不但為自己打知名度，值得恭喜，還用心良苦幫養蜂農民行銷。謝也對賴說，「你準備離開安平港，大船要出港，不知要航向台北港或新北港？」並上前將蜜茶遞給賴清德，兩人舉杯共飲。
隨後，謝龍介話鋒一轉，針對中國「一帶一路」的全球政策，大談兩岸議題，還直問賴清德「台灣如何獨立？」並認為，中國此一經濟手段，就是要稱霸世界改變局勢，台灣應該正視面對這位「老大兄弟」，若一昧以意識形態閃避，只會加深台灣被邊緣化危機。
賴清德回應表示，他並不否定中國在國際的重要性，也不否定「一帶一路」對中國未來發展的幫助，但參加「一帶一路」的國家，絕對不會以主權換取經濟發展利益；中國要求台灣接受「一個中國」原則，中共領導人習近平所說的「一中各表」，其實是「一國兩制」，亦即否定「維持現狀」，抹滅台灣主權獨立的事實。
賴清德強調，民進黨不接受「九二共識」，並以《台灣前途決議文》作為主張，台灣的未來須經由全體台灣住民共同決定，等於保障2300萬人民的選擇權；至於未來台灣要統要獨？也全由人民做主決定。
儘管質詢議題十分嚴肅，但在過程中，謝龍介、賴清德卻數度互邀喝杯蜜茶，消消火氣，也讓人充分感受到兩人高明的政治手段。
(中時)
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