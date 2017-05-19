屏東醫療資源不足 衛福部：建600床區域醫院因應
屏東縣恆春鎮「南門護理之家」清晨發生火警，造成4死56傷的悲劇，屏東縣長潘孟安也對衛福部喊話，表示該起事件凸顯出恆春地區醫療資源的不足。衛福部表示，恆春醫療資源確實有改善空間，也請高雄數間醫學中心支援急重症醫師，並已核准在屏東市蓋一間近600床、規模堪比醫學中心的區域醫院，來提高當地醫療資源。
事發後，潘孟安面對媒體指出，面對這第一次如此重大的突發性事件，再次點出恆春地區的醫療資源嚴重不足，像是缺乏急重症的醫護人力、後送治療等，盼衛福部能正視並改善此現象。
衛福部醫事司司長石崇良表示，恆春因地理位置，醫療資源確實有提升空間，目前有和高雄榮總、高雄長庚、高醫副醫等高雄的醫學中心進行合作，請各醫院協調急重症醫師來支援；他強調，衛福部日前也已通過核准，將在屏東縣屏東市設一間500~600床、硬體規模堪比醫學中心的區域醫院，藉此來改善當地醫療資源。
石崇良補充，事發當時，周邊包括南門、恆旅、小港等醫院，便啟動大量傷患救護機制，截至今天下午3時，除了4名到院前就過世的長者，其餘55名送醫傷患者，已11人出院、32人住院、12人急診留觀。
(中時)
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