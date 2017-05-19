超尷尬 強尼戴普吐「最奇怪做愛地點」

強尼戴普被問「最奇怪做愛地點」，一度尷尬。(取自網路)

強尼戴普近來忙為《神鬼奇航5》宣傳。(達志影像)

53歲好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）感情生活精彩，曾與不少女星傳出緋聞，他近日為新片《加勒比海盜－神鬼奇航：死無對證》上美國知名脫口秀《艾倫秀》宣傳，就被主持人艾倫犀利逼問「最奇怪的做愛地點是哪裡？」讓強尼戴普一度尷尬，思考了一會兒，最後還是說了！

強尼戴普面對艾倫犀利提問，一度以為是自己聽錯「What？（什麼）」，讓艾倫再次重複一遍題目「最奇怪的做愛地點是哪裡？」他想了約莫5秒時間，最後緩緩說出：「汽車後車廂…完全封閉的。」不過艾倫就不相信他的答案，認為強尼戴普只是在開玩笑。

(中時電子報)