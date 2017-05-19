火警奪4命！夜間人力短缺 南門護理之家鞠躬道歉

南門護理之家負責人黃明典為意外鞠躬道歉。(林和生攝)

屏東恆春南門護理之家今日清晨火警，釀成4死55傷意外，根據護理人員法規定，照護員與入住者比例需為1:15，但業者指出，因日前有人離職，造成夜間排班調度出現問題，原本需要10人值班，現場僅登錄8人。違反規定部分，屏縣府衛生局已發文要求立即改善。

根據衛生局資料顯示，目前南門護理之家共153人入住，昨晚3人因故住院，實際在院人數為150人，根據比例，照顧服務員與護理人員應有10人排班，但班表裡卻只有8人。

護理之家負責人、同時也是南門醫院副院長黃明典解釋，一周前有2名護理人員離職，雖然全院人力配置符合法規，不過夜間調度卻因此出現問題，為貼補人力，他與妻子一直都住在宿舍，同時協助照護工作，只是沒有在班表上登錄。

他也為此疏失不斷鞠躬道歉，強調不會卸責，4條人命賠償及傷患醫療會負起全部責任。屏縣府衛生局長薛瑞元表示，根據夜班班表顯示，護理之家確實違反法規，已第一時間發文要求改善，近日起也會嚴格稽查，若未處置，可處罰6萬至30萬元罰金。

(中時)