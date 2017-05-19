吸食毒品學生人數減少了？議員質疑美化數字！
朱暖英議員今天教育文化業務質詢教育局長彭富源，她說教育局提供的18歲以下學生吸食毒品人數在105年當中，中輟生30人是成長的；在學學生人次卻是減少的，且比104年少了近一倍；教育局統計數字和民眾觀感有嚴重落差，也認為中輟生成長，一般在學學生也可能會成長！質疑教育局怠惰，甚至美化數字！
教育局長彭富源說，日前更已召開跨局處「防制毒品進入校園」專案會議，在市府的努力下，105年台中市轄屬學生涉毒個案數與104年相較減少7%；今年1月輔導戒毒成功比率與去年同期相比也提升25%，並榮獲行政院頒發反毒有功團體績優單位，是全國唯一獲獎的政府單位。
朱暖英指出，每天從媒體上看到訊息及警察局統計的資料都發現吸食毒品人數是成長的，朱暖英認為教育局不重視學生吸毒品的嚴重性，甚至可能美化數字？
現在的社會、家長都非常憂心他們的子女染上毒品，像清泉崗空軍染毒事件，因為單位不用心，沒有認真查察，造成多人吸毒，嚴重影響軍人健康及形象。朱暖英認為統計數字越少當然越好，但教育局如果是美化數據，而不切實際，這樣的心態就非常令人擔憂。
朱暖英要求教育局長要真正落實並加強調查和防範，真實的呈現數據掌握現況，讓我們的孩童遠離毒品傷害，讓父母安心。
彭富源強調，為展現反毒宣導效果，該局更特別展示仿真「K他命」、「搖頭丸」、「神仙水」及「安非他命」等毒品防制宣導樣品，盼讓學生透過實際看到樣貌，避免受引誘而誤食，展現市府防毒宣導決心。
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(中時)
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