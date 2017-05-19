組團參加海交會 電電公會：民間搭橋更重要
518海峽兩岸經貿交易會在福建福州舉行，包括外貿協會、電電公會、台中世貿協會等單位均組團與會。由於兩岸關係自去年520以來低迷不振，今年參加的台灣中小企業家數雖然增加，但總體租用的攤位數卻下降。首次組團至福州的電電公會表示，兩岸大環境愈困難，他們愈願意搭起兩岸交流的橋樑。
518海交會17-22日在福州國際會展中心舉行，專門帶領台灣中小企業「走出去」的外貿協會統計，今年參展的台灣廠商，家數從去年的101家，成長為今年的120家，增加18％；不過廠商租用的攤位卻從去年的350個，下降為今年288個，似乎反映出兩岸關係下滑的現狀。
箇中冷暖，長期巡迴大陸各省市展會販售台灣藍寶石飾品的林老闆感受深刻。他說，從前兩岸關係良好時，每個月可以跑4檔活動，每檔展會4-5天，自從去年520後，兩岸關係急凍，現在每個月只有2檔活動，「休息的時間明顯變多。」
面對目前兩岸官方溝通管道全部中斷的現況，台灣的中小企業該如何登陸發展？電電公會副秘書長徐興表示，他們是純民間性質的單位，如果官方不便出面，電電公會願意負起責任，擔任兩岸合作搭橋的角色。
徐興說，電電公會曾赴江蘇昆山、河南馬鞍山、湖南長沙、浙江杭州辦過電博會，這回是首次赴福州參展，並且推廣「智慧生活、智慧城市」的配套方案，利用ITC資通訊技術整合，結合在地化需求，帶給民眾更便利高效的生活。
以科技農業為例，徐興說，用半導體無塵室規格來培育蔬菜，看似投資甚巨，但由於品質優良，菜價可以翻漲10倍，尤其在遇到冰雹寒害、異常降雨等極端天氣時，仍能保證產量和收益。
智慧生活館內有一家台商，專門製造抗灰塵布料。業務吳承厚表示，他們把只有1根頭髮1/6粗細的金屬絲織入布料，藉此加強抗靜電和耐磨效果，使得灰塵、蜘蛛網不易沾附，也杜絕塵蟎滋生，可應用在寢具、窗簾、沙發等產品。
由於過敏兒愈來愈多，大陸霧霾天氣頻發，「抗灰塵布料」在兩岸應該有不錯的市場。但吳承厚坦承，雖然他們對技術研發很在行，但是卻是市場行銷的門外漢，更遑論如何建立品牌、打入大陸市場，希望找到對的人一起合作。
(中時)
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