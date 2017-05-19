連任12屆民代逾半世紀 國寶黃國宗辭世
前苗栗市民代表黃國宗18日深夜病逝，享壽90歲，預定本月26日舉行告別式。黃國宗2010年以選區內最高票，蟬連第12屆市代，2014年卸任後由女兒黃文琴接棒，他前後為民喉舌半世紀，無人出其右，締造地方自治史新紀錄，地方喻國寶級民代。
這位國寶級民代揮別政壇仍受尊崇，辭世的消息讓地方備感惋惜，紛紛表示哀悼。
2010年6月的苗栗市民代表選舉揭曉，黃國宗以2386票、第一選區最高票蟬連第12屆市代，2006年曾獲內政部長李逸洋頒發獎章表揚。當時這位政壇長青樹就表態任期屆滿後，要把機會讓給年輕一輩。
黃國宗的選舉方式十分特殊，他強調，選舉沒撇步，就是勤跑基層、賣力服務選民，他先後12次的競選活動中，從未成立競選總部，也沒有大型看板或旗幟，全憑小名片和傳單爭取選民支持。
黃老先生從1964年6月1日首度當選苗栗鎮民代表後，就一直連選連任，歷經改制成為苗栗市民代表，連任12屆，再加上3次延任，前後當了50年又2個月代表，為地方自治史寫下新頁。
(中時)
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