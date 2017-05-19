周末天氣轉悶熱 出門記得帶雨具

國中教育會考將在登場，根據中央氣象局預估，周六中部以北、東部地區水氣較多，提醒考生與家長出門要攜帶雨具；後天氣溫則轉為悶熱，應注意補充水分。

氣象局表示，19日的水氣為中部以北及宜蘭、花蓮地區較多，南部及台東為多雲有雨的天氣，各地降雨趨緩，但仍有局部短暫陣雨。

20日各地天氣穩定，以多雲天氣為主，東半部地區仍有局部短暫陣雨，西半部山區要注意午後熱對流造成的降雨，白天高溫會略微回升，整體而言較悶熱。

氣象局指出，周六的天氣比今天更熱，周日因為水氣減少偏乾，西半部估計達31度以上、中南部33度左右，民眾要多補充水分。

(中時)