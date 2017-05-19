陸首屆國際茶博會開幕 習近平致信

首屆中國國際茶葉博覽會與高峰論壇，於18日上午在杭州國際博覽中心開幕。(浙江省宣傳部提供)

主題為「品茗千年，中國好茶」的首屆中國國際茶葉博覽會與高峰論壇，於18日上午在杭州國際博覽中心開幕，中國茶業國際高峰論壇同時舉行。

大陸國家主席習近平為此活動特別致賀信。習近平指出，中國是茶的故鄉。茶葉深深融入中國人生活，成為傳承中華文化的重要載體。從古代絲綢之路、茶馬古道、茶船古道，到今天絲綢之路經濟帶、21世紀海上絲綢之路，茶穿越歷史、跨越國界，深受世界各國人民喜愛。希望你們弘揚中國茶文化，以茶為媒、以茶會友，交流合作、互利共贏，把國際茶博會打造成中國同世界交流合作的一個重要平臺，共同推進世界茶業發展，譜寫茶產業和茶文化發展新篇章。

浙江省委書記車俊在茶博會致詞時表示，浙江是中國茶葉的重要發源地近年來，浙江堅定不移走「綠水青山就是金山銀山」的路線，大力推進茶樹良種化、茶園生態化、生產機械化、產業品牌化，茶產業已成為促進農民增收的支柱產業、改善生活品質的民生產業、建設生態農業的綠色產業。

車俊指出，當前，「一帶一路」建設從理念轉化為行動，從願景轉變為現實，為浙江茶葉走出國門提供了機遇。希望通過茶博會，架起友誼橋，打好文化牌，唱好經貿戲，讓更多中國茶葉走進千家萬戶，讓更多浙江茶葉走向市場、飄香世界。

大陸農業部長韓長賦致詞時則表示，「一帶一路」國際合作高峰論壇剛剛落下帷幕，我們就秉承絲路精神，回應「一帶一路」倡議，舉辦首屆中國國際茶葉博覽會。中國是茶文化的發祥地，茶是中國與世界各國交流與合作的橋樑紐帶。做強中國茶產業，是推進農業供給側結構性改革的重要內容，是助力脫貧攻堅的重要途徑，是發展現代農業的重要任務。

中國首屆國際茶博會由大陸農業部、浙江省政府主辦，歷時4天，以成就展示、貿易洽談、合作交流為主要內容。共有47國參展商、大陸20個茶葉主產省茶企代表，及1700多家國內外專業客商參展。展覽期間並舉辦國際茶咖對話、當代茶文化發展論壇等專題活動及系列茶事活動。

(旺報)