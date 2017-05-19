善款補助約砲？ 聯勸反駁：僅人事費

聯合勸募遭滿天星反毒陣線踢爆，有高達100萬多元款項，用以補助台灣同志諮詢熱線協會舉辦「約砲你我他」活動，還鼓勵12歲兒童參與，痛批「這不是誘姦，什麼才是誘姦？」但聯勸回應，僅補助諮詢服務的人事費用，此指控與事實不符，已涉及妨害名譽。

反毒陣線今（19）日舉辦記者會，質疑聯勸辜負捐款人的善心，不僅未將善款分給需要補助的弱勢公益團體，款項分配中還出現「約炮你我他」的約砲座談會，且該活動鼓勵12歲少年參加，完全無法認同，反毒陣線找來20多位家長，以撕毀超大張的捐款收據作為宣示，發起全民拒絕捐款行動，並表示將持續施壓聯勸直到聯勸改變態度為止。

根據聯勸官網資料，聯勸每年約會收到4億多元的款項，而從2002年開始，幾乎每年補助台灣同志諮詢熱線協會，去年核定「同志父母親人支持方案」、「同志諮詢熱線服務方案」2方案，經費分別為49萬4362元及69萬7600元，共計119萬1962元。

聯勸指出，凡是正式立案的社福團體，均可向聯勸提出申請補助，每年大約會有400多個單位申請，約莫會有300多個單位獲得經費，一般而言，補助對象會偏向中小型、人力不足，難以行銷勸募的社福機構為主，以期將款項進行專業的合理分配，改善資源分配不均的狀況。

聯勸表示，申請方案是由200位專業審查委員，經過初審、複審、與全國決審後，才確認補助哪些方案及金額，並經過3次的實地訪查，了解成效，款項分配的結果，也會公布在網站上，「一切都是公開透明」。

聯勸理事長陳永清回應，台灣同志諮詢熱線協會是協助因同志議題受到困擾的人，這些人可能是同志的家人、朋友等，不一定是同志。他強調，聯勸對同志議題沒有立場，僅認同該協會的理念，「我們不是挺同」，至於未來該協會的申請案，一樣會經由審查委員會進行公允的審核，不因此次事件而受影響。

(中時)