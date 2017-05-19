門前停車場停靈車 居民不滿觸霉頭
台南市民投訴，剛施作好的市立殯儀館後方停車場，原本是殯葬所提供給居民及大眾停用，竟遭殯葬業者霸佔車位；居民還不滿表示，在停車場燈光尚未安裝的情況下，一開門就看到靈車，真是觸霉頭。
居民指出，由於住戶眾多，加上鄰近殯葬所與體育公園，該處的停車空間，長期以來一直供不應求；好不容易地方機關協調出一處停車場，結果開放的第一晚就被業者擺放靈車佔據，根本妨礙其他居民停車的權益。
接獲陳情的台南市議員林美燕居中協調，先要求殯葬所應負起管理責任。林美燕表示，不是針對特定業者，只是原先要讓大家都有位子可停的美意，卻被佔用，一定讓人感受很差；同時，這一帶的居民與殯儀館為鄰，長期受到噪音干擾外，還要克服心裡恐懼，考量到這些不便，殯儀館更應該做好敦親睦鄰的工作。
不過，殯葬所所長郭輝信表示，該處停車場並非道路用地，也未限定使用對象，因此業者將靈車停放在停車場，同時靈車也都沒有超出停車格的前提下，並無違法；但在居民顧慮下，未來會針對業者柔性勸導，希望能優先將停車空間還給居民。
(中時)
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