野餐不出糗 披薩怎麼吃最聰明？科學有解

野餐正夯，用對方法，在外吃披薩也能優雅吃。(圖/本報系資料照/簡怡欣攝)

春夏交替之際，準備披薩、三明治、果汁等美食，舒適天氣來場野餐饗宴是再適合不過。披薩餅皮厚的帶勁、薄的酥脆，但披薩愈大塊、愈容易掉料，減退大口吃披薩的快感。如何聰明吃披薩，其實科學家也有一套方式，讓吃貨們不用沾得滿手、滿臉都是披薩料。

怎麼吃薄皮披薩最聰明？教育頻道《TED Ed》收錄科學家科爾姆凱勒赫 (Colm Kelleher)理論，從數學與科學原理推論出一套聰明吃披薩計巧。比起雙手捧著吃、盛盤裝著吃，「對折」著吃是最能避免吃到滿臉的方法，把披薩折成更小的細長扇形，是最能減少邊吃邊掉食材的困擾，在外野餐不出糗。

(中時電子報)