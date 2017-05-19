國中會考周末登場 台北考區特殊生試用設備

國中教育會考本周末登場，台北考區共2萬4254名考生應考，特殊考場設在松山高中、南港高中。在家長、老師陪同下，特殊考生今天下午也逐一到考場試用盲用電腦、報讀機、擴視機等設備。

台北市啟明學校國中部學生林修楷左眼視力約0.1，右眼全盲，雖直升學校高中部，但為了預先替3年後學測做準備、適應「大考」氣氛，這次仍報名會考，但得全程使用擴視機閱讀試題。

林修楷說，這次會考他自認只能拿「C」，且考試日期還與二胡演奏會撞期，但因為3年後想要報考音樂系、未來想當音樂老師，還是決定先來體驗大考氣氛。他還透露，因為視障，所以演奏樂器時均不靠樂譜，而是將旋律播放10次、100次，聽熟之後直接演奏。

有情緒障礙與自閉症的李姓考生此次則申請聽報讀機應考。他說，如此一來考試時能夠比較專心，也比較不會緊張，第一志願希望能考上台北市立士林高商的資處或會計科。

松山高中教務主任劉桂光表示，2特殊考場中，南港高中的特殊考生類型較為單純，在松山高中的138位則包括自閉症、情緒障礙、聽障與視障考生。25間市場中，有3間為「1人考場」，方便情緒障礙與腦麻學生作答。

(中時)