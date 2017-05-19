國中會考周末登場 台北考區特殊生試用設備
國中教育會考本周末登場，台北考區共2萬4254名考生應考，特殊考場設在松山高中、南港高中。在家長、老師陪同下，特殊考生今天下午也逐一到考場試用盲用電腦、報讀機、擴視機等設備。
台北市啟明學校國中部學生林修楷左眼視力約0.1，右眼全盲，雖直升學校高中部，但為了預先替3年後學測做準備、適應「大考」氣氛，這次仍報名會考，但得全程使用擴視機閱讀試題。
林修楷說，這次會考他自認只能拿「C」，且考試日期還與二胡演奏會撞期，但因為3年後想要報考音樂系、未來想當音樂老師，還是決定先來體驗大考氣氛。他還透露，因為視障，所以演奏樂器時均不靠樂譜，而是將旋律播放10次、100次，聽熟之後直接演奏。
有情緒障礙與自閉症的李姓考生此次則申請聽報讀機應考。他說，如此一來考試時能夠比較專心，也比較不會緊張，第一志願希望能考上台北市立士林高商的資處或會計科。
松山高中教務主任劉桂光表示，2特殊考場中，南港高中的特殊考生類型較為單純，在松山高中的138位則包括自閉症、情緒障礙、聽障與視障考生。25間市場中，有3間為「1人考場」，方便情緒障礙與腦麻學生作答。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。