詐騙集團榨光老婦存款668萬元 還想騙200萬栽跟頭！

三峽分局幹員在學勤路上埋伏逮獲準備出面取錢的黃姓車手。（陳俊雄翻攝）

鶯歌1名老婦人被假檢察官詐騙600多萬元，還要到當鋪去典當房契、地契換現金給歹徒，幸好當鋪業者機警報案，在三峽分局警方埋伏下，今日下午成功逮捕車手。

這名7旬老媼是在4月23日接獲詐騙電話，歹徒偽裝台北地檢署檢察官，聲稱老婦人帳戶涉嫌刑案需監管名下財產，老婦人不疑有他，半個月內陸陸續續在三峽台北大學門口交付9次、共668萬元現金，歹徒食髓知味，18日又打給老婦人要求再交付現金200萬，由於老婦人已無現金可付，跑到鶯歌某當鋪要典當房契、地契，幸好當鋪負責人機警發現，苦勸老婦人「妳被詐騙了，我不要賺妳這個錢，來！我帶妳去派出所。」

在當舖業者好說歹說下，好不容易才把老婦人拉到鶯歌分駐所報案，警方一聽就知道是詐騙老梗，而老婦人到了派出所都還對假檢察官深信不疑，直到警方找來家屬一同苦勸之下才終於相信遭到詐騙。

警方協調老婦人與詐騙歹徒相約今日在台北大學門口面交，幹員則是並埋伏在附近等待歹徒出現，中午11時15分許歹徒在學勤路、大觀路口現身，埋伏幹員立刻一擁而上將87年次的黃姓犯嫌逮獲。

黃男落網後坦承為詐騙集團車手，警方訊後除依詐欺罪嫌送辦，正追查其他集團共犯中。

新北市政府警察局三峽分局分局長張錦成呼籲，民眾要提防這種常見的詐騙集團手法，檢警單位不會要求民眾將存款提出監管，若接獲類似電話，務必撥打165防詐騙諮詢及110查證。

(中時)