詐騙集團榨光老婦存款668萬元 還想騙200萬栽跟頭！
鶯歌1名老婦人被假檢察官詐騙600多萬元，還要到當鋪去典當房契、地契換現金給歹徒，幸好當鋪業者機警報案，在三峽分局警方埋伏下，今日下午成功逮捕車手。
這名7旬老媼是在4月23日接獲詐騙電話，歹徒偽裝台北地檢署檢察官，聲稱老婦人帳戶涉嫌刑案需監管名下財產，老婦人不疑有他，半個月內陸陸續續在三峽台北大學門口交付9次、共668萬元現金，歹徒食髓知味，18日又打給老婦人要求再交付現金200萬，由於老婦人已無現金可付，跑到鶯歌某當鋪要典當房契、地契，幸好當鋪負責人機警發現，苦勸老婦人「妳被詐騙了，我不要賺妳這個錢，來！我帶妳去派出所。」
在當舖業者好說歹說下，好不容易才把老婦人拉到鶯歌分駐所報案，警方一聽就知道是詐騙老梗，而老婦人到了派出所都還對假檢察官深信不疑，直到警方找來家屬一同苦勸之下才終於相信遭到詐騙。
警方協調老婦人與詐騙歹徒相約今日在台北大學門口面交，幹員則是並埋伏在附近等待歹徒出現，中午11時15分許歹徒在學勤路、大觀路口現身，埋伏幹員立刻一擁而上將87年次的黃姓犯嫌逮獲。
黃男落網後坦承為詐騙集團車手，警方訊後除依詐欺罪嫌送辦，正追查其他集團共犯中。
新北市政府警察局三峽分局分局長張錦成呼籲，民眾要提防這種常見的詐騙集團手法，檢警單位不會要求民眾將存款提出監管，若接獲類似電話，務必撥打165防詐騙諮詢及110查證。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。