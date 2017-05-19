限制出境違憲侵犯人權 法界籲修正

中華人權協會理事長林天財19日下午在一場座談會上表示，多年前因檢察官恣意搜索中國時報，導致搜索改成令狀主義須由法官同意；但多年後，法無明文規定的「限制出境」，卻一再遭浮濫使用，已嚴重侵害憲法賦予民眾的基本人權，有必要檢討修正。與會的立委尤美女也強調，草率的限制出境，事後根本無從彌補與救濟。

中華人權協會及永然法律基金會，19日下午在台大校友會館舉行刑事訴訟「限制出境」處分之實務運用與正當性座談會，邀請立委尤美女、前台大教授陳志龍、警大教授曾正一、真理大學教授吳景欽、律師蘇友辰和中華人權協會名譽理事長許文彬擔任與談人。

尤美女強調，在法無明文下，「限制出境」明顯得藉由「限制住居」進行偷渡，她舉涉及華揚史威靈案的陳清江為例，陳清江當年遭特偵組限制出境長達5年，但在漫長的偵查中，檢方只開庭2次，最後因查無犯罪證據不起訴，如同陳在「當立法者及執法著違法時」書中所指，如此草率的限制出境，事後根本無從彌補與救濟。

許文彬表示，「限制出境」四個字並非法律用語，而是從「限制住居」延伸而來，檢察官經訊問被告後，認為犯罪嫌疑重大，而有「符合羈押要件」之情形，但無羈押必要時得命具保、責付或「限制住居」，在審判程序中，也是一樣。

律師李永然認為，限制出境欠缺明確的法律範圍，嚴重侵害人民受憲法保障的遷徒自由，及財產權等諸多權利，已有違憲之虞，呼籲法務部及司法院在推動司法改革時，也應儘速在刑事訴訟法中增修限制出境處分的相關規定，並適用法官保留原則，針對限制出境時間及次數交由法官進行審酌，才能進一步保障人權。

(中時)