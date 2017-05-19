郭羨妮舊愛TVB主席陳國強 驚傳直升機失事墜海

TVB主席陳國強驚傳發生直升機失事墜海意外，幸好已無大礙。（圖／取自《on.cc東網》；翻攝自DailyMail）

陳國強所搭乘的直升機被撈上岸。（圖／翻攝自DailyMail）

62歲香港TVB主席陳國強曾和郭羨妮、徐子珊、葉璇等女星傳緋聞，今(19日)驚傳他日前到挪威度假時，搭乘的直升機降到遊艇上時意外失事，一行人因此墜海，他與英國機師福大命大，游上岸後目前已無恙，但同行的華人律師鄧漢聲入院仍昏迷，幸好已度過危險期。

據《on.cc東網》報導，本月10日在挪威發生一起直升機墜海意外，機上有三名男子受傷，分別是52歲機師Quentin Smith、57歲律師鄧漢聲、以及62歲的陳國強，他們所搭乘的直升機當時正打算迫降在陳國強的遊艇上，沒想到扇葉捲起船上地毯，導致直升機失控下墜，幸好機師及時反轉直升機，才未使機身撞到遊艇，造成更大意外。

直升機轉了90度後，機上包括陳國強等三人便緊急解開安全帶跳入海中逃生，律師鄧漢聲仍住院觀察中，而陳國強稍早接受港媒報導，證實遇到意外，但無大礙，兩、三天前陳國強已返回香港上班，回憶當時情況，陳國強說海水的溫度只有7、8度，其他不想再多提，唯一怨的就是自己太愛冒險，對於撿回一命十分感激。

(中時電子報)