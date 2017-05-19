郭羨妮舊愛TVB主席陳國強 驚傳直升機失事墜海
62歲香港TVB主席陳國強曾和郭羨妮、徐子珊、葉璇等女星傳緋聞，今(19日)驚傳他日前到挪威度假時，搭乘的直升機降到遊艇上時意外失事，一行人因此墜海，他與英國機師福大命大，游上岸後目前已無恙，但同行的華人律師鄧漢聲入院仍昏迷，幸好已度過危險期。
據《on.cc東網》報導，本月10日在挪威發生一起直升機墜海意外，機上有三名男子受傷，分別是52歲機師Quentin Smith、57歲律師鄧漢聲、以及62歲的陳國強，他們所搭乘的直升機當時正打算迫降在陳國強的遊艇上，沒想到扇葉捲起船上地毯，導致直升機失控下墜，幸好機師及時反轉直升機，才未使機身撞到遊艇，造成更大意外。
直升機轉了90度後，機上包括陳國強等三人便緊急解開安全帶跳入海中逃生，律師鄧漢聲仍住院觀察中，而陳國強稍早接受港媒報導，證實遇到意外，但無大礙，兩、三天前陳國強已返回香港上班，回憶當時情況，陳國強說海水的溫度只有7、8度，其他不想再多提，唯一怨的就是自己太愛冒險，對於撿回一命十分感激。
(中時電子報)
關鍵字：陳國強
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。